Москва17 июнВести.Январскую индексацию страховых пенсий россиян необходимо сохранить. С таким предложением выступил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Парламентарий считает нецелесообразным возвращение к прежней системе, при которой повышение выплат происходило с 1 февраля, в зависимости от уровня инфляции.
Со следующего года индексация планируется с 1 февраля, по общим правилам, на уровень фактической инфляции, и с 1 апреля, в зависимости от возможности бюджета Социального фонда. Но я считаю, правильно было бы сохранить уже действующую модель и привычную модель – с 1 январязаявил в разговоре с РИА Новости Нилов
Он напомнил, что в 2025 году и в текущем году индексация страховых пенсий проводилась именно в январе.
Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что пенсионные выплаты в очередной раз проиндексируют в августе и в октябре текущего года.