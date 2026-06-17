В Госдуме предложили сохранить индексацию страховых пенсий с Нового года Депутат Нилов предложил оставить индексацию страховых пенсий с 1 января

Москва17 июн Вести.Январскую индексацию страховых пенсий россиян необходимо сохранить. С таким предложением выступил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий считает нецелесообразным возвращение к прежней системе, при которой повышение выплат происходило с 1 февраля, в зависимости от уровня инфляции.

Со следующего года индексация планируется с 1 февраля, по общим правилам, на уровень фактической инфляции, и с 1 апреля, в зависимости от возможности бюджета Социального фонда. Но я считаю, правильно было бы сохранить уже действующую модель и привычную модель – с 1 января заявил в разговоре с РИА Новости Нилов

Он напомнил, что в 2025 году и в текущем году индексация страховых пенсий проводилась именно в январе.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что пенсионные выплаты в очередной раз проиндексируют в августе и в октябре текущего года.