Эксперт рассказал о способах получения дополнительных пенсионных баллов Доцент Балынин: пенсионные баллы начисляют за уход за детьми

Москва28 авг Вести.Пенсионные балы можно получать за период ухода за ребенком. Об этом напомнил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

В интервью RT он напомнил, что для получения выплат у человека должны быть не менее 15 лет страхового стажа.

За уход над первым ребенком до полутора лет государство начисляет 1,8 ИПК, объяснил эксперт.

За вторым ребенком до достижения им возраста полутора лет — 3,6, за третьим или последующим ребенком до достижения каждым из них возраста полутора лет — 5,4, за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет, — 1,8 сказал Балынин

Ранее сообщалось, что негосударственные пенсионные фонды предложили создать в России систему, которая увеличит доходы при достижении пенсионного возраста. Система предусматривает формирование пенсии как от работодателя, так и от самого сотрудника.