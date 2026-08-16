Доцент Балынин: получать пенсию выше 30 тысяч рублей можно при стаже в 42 года

Россиянам назвали условие для получения пенсии больше 30 тысяч рублей Доцент Балынин: получать пенсию выше 30 тысяч рублей можно при стаже в 42 года

Москва16 авг Вести.Граждане России, стаж которых при условии медианной зарплаты по стране насчитывает 42 года, могут рассчитывать на получение пенсии в размере выше 30 тысяч рублей, сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Размер пособия по старости зависит от страхового стажа и актуальных для 2026 года параметров стоимости одного индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) и фиксированной выплаты, пояснил он в разговоре с ТАСС.

Так, при стаже 25 лет размер пенсии составит от 21 188,85 до 22 054,95 рубля, 30 лет – от 23 509,68 до 24 549,00 рубля, 33 года – от 24 902,18 до 26 045,43 рубля, 35 лет – от 25 830,51 до 27 043,05 рубля, 37 лет – от 26 758,85 до 28 040,67 рубля, а 42 года – от 29 079,68 до 30 534,72 рубля.

Балынин также отметил, что за последние пять лет медианная зарплата в России выросла на 85% – с 35 370 рублей до 65 307 рублей.

К концу текущего года этот показатель может достичь 73,5–79 тысяч рублей, продолжил собеседник агентства.

Так, при зарплате в 73,5 тысячи рублей в 2026 году у работника будет сформировано 2,961 ИПК, а при зарплате в 79 тысяч рублей - 3,182 ИПК, добавил Балынин.

Ранее россиянам посоветовали готовиться к выходу на пенсию за полгода-год, чтобы проверить и подготовить все документы, а также избежать возможных ошибок с начислением выплат.