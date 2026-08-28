Москва28 авг Вести.Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) предложили создать в России систему, которая увеличит доходы при достижении пенсионного возраста. Об этом рассказала председатель Комитета по стратегии пенсионного рынка Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) и Совета директоров НПФ "БУДУЩЕЕ" Галина Морозова.

В интервью "Российской газете" она пояснила, что система предусматривает формирование пенсии как от работодателя, так и от самого сотрудника.

По нашим предварительным расчетам, при ежемесячных взносах работников и работодателей по 3,5% от зарплаты коэффициент замещения утраченного заработка россиян на пенсии к 2045 году составит 30%, а к 2060 году - 40% сказала эксперт

Инициатива, по ее словам, позволит ликвидировать разрыв в доходах между трудоспособным населением и пенсионерами.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии работающих пенсионеров достиг в июле 2026 года 23750 руб.