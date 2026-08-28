Средняя пенсия работающих россиян выросла за год на 2,6 тысячи рублей

Средняя пенсия работающих пенсионеров увеличилась за год на 12,5% Средняя пенсия работающих россиян выросла за год на 2,6 тысячи рублей

Москва28 авг Вести.Средний размер пенсии работающих пенсионеров достиг в июле 2026 года 23750 руб., сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику от Социального фонда России (СФР).

За последний год показатель вырос на 2635 руб. (на 12,5%). В июле 2025 года средняя пенсия работающих пенсионеров составляла 21115 руб.

Между тем средняя пенсия работающих и неработающих пенсионеров составила в июле 2026 года 25401 руб.

Депутат Госдумы, член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал, что пенсии у некоторых категорий граждан могут увеличиться осенью 2026 года.