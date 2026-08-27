Депутат рассказал, у кого вырастут пенсии осенью 2026 года Депутат Говырин: осенью у некоторых категорий увеличатся пенсионные выплаты

Москва27 авг Вести.Депутат Госдумы, член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT рассказал, что осенью 2026 года у некоторых категорий граждан могут увеличиться пенсионные выплаты.

Самое заметное изменение ожидается с 1 октября. Проект постановления правительства предусматривает повышение денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств на 4%. По статье 49 закона № 4468-I вслед за этим пересчитываются и военные пенсии отметил он

Говырин отметил, что при достижении 80 лет получателю страховой пенсии фиксированная выплата увеличивается на 9 584,69 рубля по статье 17 закона № 400-ФЗ.

Одновременно назначается надбавка на уход 1 413,86 рубля. Такие же суммы применяются при установлении I группы инвалидности, если соответствующее повышение раньше отсутствовало. Получателям государственных и социальных пенсий при 80-летии или I группе назначается надбавка на уход 1 470,64 рубля по статье 18.1 закона № 166-ФЗ. Появление нетрудоспособного иждивенца дает прибавку 3 194,90 рубля за каждого, максимум учитываются трое объяснил парламентарий

Депутат добавил, что за 15 лет работы на Крайнем Севере фиксированная выплата повышается на 4 792,35 рубля, за 20 лет в приравненных к районам Крайнего Севера местностях на 2 875,41 рубля. При 30 годах сельхозстажа положено еще 2 396,17 рубля.

Все эти основания закреплены статьей 17 закона № 400-ФЗ. После увольнения работающему пенсионеру пересчитывают выплату с учётом ранее пропущенных индексаций. С 1 ноября по законам № 155-ФЗ и № 84-ФЗ также пересматривают специальные доплаты бывшим членам летных экипажей и работникам угольной промышленности. Их размер зависит от поступивших за предыдущий квартал специальных взносов работодателей заключил собеседник RT

Ранее председатель Социального фонда России (СФР) Сергей Чирков заявил, что размер страховой пенсии напрямую зависит от трудового вклада человека. По его словам, на размер пенсии влияют стаж, сумма страховых взносов, перечисляемых с зарплаты, а также нестраховые периоды — служба в армии или уход за детьми.