Соцфонд: уже сегодня нужно задуматься о пенсии, чтобы старость была в радость Глава Социального фонда России рассказал, от чего зависит размер пенсии

Москва21 авг Вести.Чем дольше работаешь, тем выше шансы на хорошую пенсию. Об этом ТАСС сообщил председатель Социального фонда России (СФР) Сергей Чирков. По его словам, размер страховой пенсии напрямую зависит от трудового вклада человека.

В нашей страховой системе ее размер во многом зависит от трудового вклада человека. Чем больше работаешь и зарабатываешь, тем выше будет пенсия. Связь прямая отметил председатель Соцфонда

Эксперт уточнил, что на размер пенсии влияют стаж, сумма страховых взносов, перечисляемых с зарплаты, а также нестраховые периоды — служба в армии или уход за детьми. Кроме того, выплаты увеличиваются при достижении 80-летнего возраста.

Сейчас пенсия рассчитывается по четкой формуле, а все вычисления происходят в цифровом формате. На портале «Госуслуги» можно увидеть все пенсионные коэффициенты и воспользоваться пенсионным калькулятором. Уже сегодня необходимо задуматься о будущей пенсии, чтобы в старости была возможность сохранить привычный уровень жизни.