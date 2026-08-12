Москва12 авг Вести.Социальный фонд России автоматически пересчитает страховые пенсии по старости и инвалидности при наступлении ряда жизненных обстоятельств. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в мессенджере MAX.

Так, после увольнения размер пенсии увеличат с учетом индексаций, которые проводились в период работы.

При стаже работы не менее 15 лет в районах Крайнего Севера фиксированную выплату к страховой пенсии увеличат на 50%, а при стаже не менее 20 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, – на 30% говорится в сообщении

В Соцфонде добавили, что при достижении 80 лет или установлении инвалидности I группы фиксированную выплату увеличат вдвое, а также назначат надбавку на уход.

Проверить размер пенсии можно через портал "Госуслуги", в клиентской службе Соцфонда или МФЦ.

Ранее стало известно, что отложенный выход на пенсию может удвоить выплату. Применяются коэффициенты повышения и к ИПК, и к фиксированной выплате.