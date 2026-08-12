Москва12 авг Вести.Нормы, предусматривающие возможность увеличения размера страховой пенсии по старости при более позднем обращении за выплатой, остаются в силе и в этом году. Об этом в беседе с RT рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

По его словам, при обращении на один год позже применяются коэффициенты повышения и к ИПК, и к фиксированной выплате — 1,07 и 1,056 соответственно. В случае обращения на три года позже такие коэффициенты уже составляют 1,24 и 1,19, на пять лет — 1,45 и 1,36, на семь лет — 1,74 и 1,58, а на десять лет — 2,32 и 2,11.

Если гражданину будет назначаться страховая пенсия в августе 2026 года, у него сформировано к этому моменту 135 ИПК и право на назначение возникло в августе 2026 года, то размер страховой пенсии составит 30 747,29 рубля подчеркнул собеседник RT

Как пояснил эксперт, если право на назначение страховой пенсии по старости возникло год назад, ее размер составит 32 765,41 рубля. Это на 6,6% больше по сравнению с суммой, которая была бы назначена при отсутствии отложенного периода.

В случае, если право на пенсию возникло три года назад, то ее размер составит 37 647,41 рубля (на 22,4% больше), пять лет назад — 43 720,95 рубля (на 42,2% больше), семь лет назад — 51 966,73 рубля (в 1,69 раза больше), десять лет назад — 69 320,93 рубля (в 2,26 раза больше).

При этом конечное решение об использовании возможности увеличения страховой пенсии при более позднем обращении за ее назначением гражданин принимает абсолютно добровольно и самостоятельно, опираясь на параметры своей личной пенсионной стратегии заключил аналитик

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