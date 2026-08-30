В Соцфонде рассказали, как увеличить размер пенсии на 10% за год

Глава Соцфонда Чирков: отсрочка пенсии поможет увеличить ее размер В Соцфонде рассказали, как увеличить размер пенсии на 10% за год

Москва30 авг Вести.Увеличить размер собственной пенсии на 10% можно, если гражданин отложит ее получение и продолжит работать, сообщил в интервью ТАСС председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

Назову еще один вариант [повысить пенсию], хотя он подходит не всем: назначить пенсию и начать получать ее позже, чем возникло право на это. Если у человека хорошая зарплата, и он продолжает работать, обходясь без пенсии, отсрочка увеличит ее размер. Примерно на 10% в год и почти на половину за пять лет пояснил Чирков

Он также уточнил, что другие способы увеличения пенсии связаны с работой после достижения пенсионного возраста или с накопительной частью, которая зависит от доходов гражданина.