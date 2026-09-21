В Соцфонде рассказали, как индексируются страховые пенсии работающих россиян Соцфонд: работающим россиянам ежегодно индексируют страховые пенсии

Москва21 сен Вести.Страховые пенсии работающих россиян индексируются одновременно с выплатами неработающих граждан, сообщили в Социальном фонде России в мессенджере MAX.

Индексация происходит непосредственно во время трудовой деятельности, пояснили в организации. При назначении пенсии Социальный фонд России рассчитывает ее размер с учетом актуальной стоимости одного пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты.

Страховые пенсии работающих граждан индексируются одновременно со страховыми пенсиями неработающих граждан. Страховая пенсия увеличивается каждый год прямо во время трудовой деятельности сказано в сообщении

После назначения страховой пенсии гражданин может продолжать работать и одновременно получать выплату с учетом ежегодных плановых индексаций, уточнили в Соцфонде.

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