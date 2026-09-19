В Госдуме назвали категории граждан с правом на досрочную пенсию Депутат Говорин: жители Севера, педагоги и медики могут выйти на пенсию досрочно

Москва19 сен Вести.Депутат Госдумы Алексей Говырин пояснил RT, что право на досрочный выход на пенсию есть у педагогов, медиков и жителей Севера.

Раньше общего возраста страховую пенсию могут оформить россияне с длительным стажем, работники вредных и тяжелых производств и Севера, педагоги, медики, многодетные матери, отдельные граждане с инвалидностью и родители детей-инвалидов цитирует парламентария RT

Кроме того, выйти на пенсию на два года раньше можно предпенсионеру после сокращения или ликвидации работодателя. Для этого у гражданина должны быть 30 пенсионных баллов, "а возраст и стаж зависит от основания", указал депутат.

Так, например, мужчины со стажем 42 года и женщины со стажем 37 лет могут выйти на пенсию на два года раньше с учетом нижней возрастной границы. Матери трех детей получают такое право в 57 лет, четырех — в 56, пяти и более — в 50. При этом у них должны быть 15 лет страхового стажа и воспитание детей до восьми лет.

Для северян срок зависит от стажа на Крайнем Севере или в приравненной местности добавил Говырин

Также выйти на пенсию раньше общего срока можно по профессиональной льготе. В этом случае учитываются должность, производство, условия и период работы по утвержденным перечням. Для педагогов и медиков после выработки специального стажа действует отсрочка.

Проверить право на досрочную пенсию можно по выписке из индивидуального лицевого счета на "Госуслугах" или в Социальном фонде России. Там указаны баллы, общий и льготный стаж, которые можно сравнить с необходимыми требованиями. Если в выписке есть пропуски, их можно подтвердить трудовой книжкой, справкой работодателя или архива.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов назвал размер пенсии депутатов Госдумы.