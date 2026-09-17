Москва17 сен Вести.Пенсия депутатов Госдумы в 2026 году при стаже работы в парламенте от пяти до десяти лет может составить около 52 тыс. рублей. Такую оценку ТАСС привел профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, выплаты складываются из страховой пенсии и специальной надбавки за стаж работы. Страховая часть пенсии в 2026 году оценивается примерно в 27,2 тыс. рублей. При стаже работы депутата менее пяти лет специальная доплата не предусмотрена.

Примерно 52 тыс. рублей составит размер пенсии депутата, имеющего стаж работы от 5 до 10 лет сказал Александр Сафонов

При стаже от пяти до десяти лет надбавка составляет 55% от денежного вознаграждения депутата. В денежном выражении она может находиться в диапазоне 24-27 тыс. рублей.

Для депутатов со стажем работы более десяти лет предусмотрена надбавка в размере 75% от денежного вознаграждения. По оценке Сафонова, такая доплата может составить 44-47 тыс. рублей, а общая пенсия – около 72 тыс. рублей.