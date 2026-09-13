В РФ максимальная пенсия по старости в 2027 году может превысить 77 тыс. рублей

Эксперт: пенсия по старости в 2027 году в РФ может превысить 77 тыс. рублей В РФ максимальная пенсия по старости в 2027 году может превысить 77 тыс. рублей

Москва13 сен Вести.В России максимальный размер страховой пенсии по старости в 2027 году может превысить 77 тысяч рублей. Об этом сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, необходимо долго работать и копить пенсионные баллы, чтобы жить хорошо на заслуженном отдыхе.

Если рассмотреть условного "максимального" пенсионера с идеальной трудовой историей: длительный стаж работы с исключительно высокой "белой" зарплатой (например, 40-45 лет), накопленный за жизнь объем баллов на уровне 350-400 ИПК. При таком сценарии расчет на конец 2027 года покажет: 400 баллов × 168,57 руб. + 9 968,08 руб. = 77 396,08 рубля отметил профессор

Эксперт подчеркнул, формального предела пенсии не существует. Однако есть лимит на число пенсионных баллов, которые можно заработать за один год - не более 10 индивидуальных пенсионных коэффициентов в год.

Также он напомнил, что в следующем году страховые пенсии планируют проиндексировать дважды. С 1 февраля фиксированная часть страховой пенсии увеличится на 4%. А с 1 апреля начнется второй этап индексации. Размер дополнительной прибавки будет зависеть от доходов и финансовых результатов Социального фонда России (СФР). По предварительным данным, стоимость одного пенсионного балла увеличится до 168,57 рубля.