Средний размер пенсии в России может превысить 29 тысяч рублей в 2027 году

Назван возможный размер пенсий по старости в РФ в 2027 году Средний размер пенсии в России может превысить 29 тысяч рублей в 2027 году

Москва4 сен Вести.Средняя страховая пенсия по старости в РФ в следующем году может превысить 29 тысяч рублей, сообщило РИА Новости со ссылкой на профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова.

Согласно актуальным параметрам бюджета Социального фонда и долгосрочным прогнозам министерства труда РФ, среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2027 году составит 29 088,66 рубля сказал эксперт

По его словам, индексация страховых пенсий пройдет в два этапа: 1 февраля ее поднимут на 4%, а 1 апреля – еще на 3,4%. При этом фиксированная выплата к пенсии в феврале увеличится до 9 968,08 рубля. Стоимость пенсионного балла в феврале вырастет до 163,03 рубля, а в апреле до 168,57 рубля.