Депутат ГД Чаплин: страховые пенсии в 2027 году повысят в два захода

В Госдуме рассказали о механизме увеличения страховых пенсий в 2027 году Депутат ГД Чаплин: страховые пенсии в 2027 году повысят в два захода

Москва16 авг Вести.С начала следующего года планируется увеличение ряда соцвыплат и пенсионных начислений. Об этом сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с Лента.ru.

Так страховые пенсии в этот период будут увеличены дважды. С 1 февраля их повысят согласно реальному уровню инфляции по итогам 2026 года, а с 1 апреля будет происходить дополнительная корректировка, в ходе которой во внимание примут финансовые показатели Соцфонда.

Кроме того, 1 апреля единожды проиндексируют социальные пенсии и прочие регулярные выплаты в соответствии с ростом величины прожиточного минимума пенсионера.

Для тех, кто продолжает работать, будучи на пенсии, действует собственный механизм. С 1 августа 2027 года Социальный фонд автоматически пересчитает их выплаты, учтя страховые взносы, поступившие от работодателя. Размер прибавки при этом ограничен стоимостью трех пенсионных коэффициентов рассказал он

Парламентарий также указал на индексацию военных пенсий, запланированную на октябрь 2027 года.

Льготным категориям граждан, к примеру, бывшим летчикам и шахтерам, надбавки к их пенсиям будут пересматриваться четыре раза в год отметил он

Индексация маткапитала и всех социальных пособий назначена на 1 февраля, сообщил Чаплин. Коэффициент для их увеличения будет определяться в зависимости от фактической инфляции за 2026 год, а конкретные цифры озвучат по окончании года.

Для справки: в 2026 году размер маткапитала на первого ребенка составляет порядка 729 тысяч рублей. При появлении второго ребенка доплата составит 234 тысячи рублей, а если право на сертификат ранее не использовалось – 963 тысячи рублей напомнил депутат

Ранее в Госдуме рассказали, что до конца текущего года несколько групп россиян получат прибавки к пенсиям.