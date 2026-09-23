Депутат Панеш: ряд категорий граждан до конца года ждет повышение пенсий

Ряд категорий граждан до конца года ждет повышение пенсий Депутат Панеш: ряд категорий граждан до конца года ждет повышение пенсий

Москва23 сен Вести.Некоторые категории россиян до конца 2026 года получат повышение пенсий. Часть перерасчетов уже проведена, следующие ожидаются в октябре и ноябре. Об этом рассказал RT зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Он напомнил, что с 1 октября пройдет ежегодная индексация пенсий военнослужащих и приравненных к ним лиц, включая сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы.

Заявления подавать не нужно - ведомственные пенсионные подразделения изменят суммы автоматически отметил он

Пенсионерам, которым в сентябре исполнилось 80 лет, с октября удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии - с 9584,69 до 19 169,38 руб.

Кроме того, им назначат надбавку на уход в размере 1413,86 руб., подчеркнул собеседник RT.

Он отметил, что подобные основания предусмотрены для граждан, которым в сентябре установили I группу инвалидности, но при совпадении оснований повторного удвоения не будет.

Пенсионеры, у которых на содержании есть нетрудоспособные члены семьи, могут получать доплату за каждого иждивенца сообщил парламентарий

Панеш отметил, что доплата составляет 3194,90 руб. за одного иждивенца, 6389,80 - за двоих и 9584,69 руб. - за троих и более. Она назначается автоматически при наличии данных в Социальном фонде; иначе потребуется заявление и документы, добавил он.

С 1 августа работающим пенсионерам уже пересчитали пенсии с учетом взносов работодателей за 2025 год, максимальная прибавка составила 470,28 руб., напомнил депутат.

Он подчеркнул, что в ноябре пересчитают специальные доплаты бывшим членам летных экипажей и работникам угольной промышленности.

Все ключевые повышения до конца года пройдут автоматически заключил Панеш

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что с 1 октября в России ожидается повышение пенсионных выплат для бывших военнослужащих, сотрудников силовых ведомств, граждан старше 80 лет и получателей пенсии, которым впервые установили I группу инвалидности.