Россиянам напомнили, кому повысят пенсию в октябре Эксперт Балынин: в октябре пенсионерам старше 80 лет увеличат выплаты

Москва12 сен Вести.С 1 октября в России ожидается повышение пенсионных выплат для бывших военнослужащих, сотрудников силовых ведомств, граждан старше 80 лет и получателей пенсии, которым впервые установили I группу инвалидности. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам эксперта, которые приводит РИА Новости, пенсии граждан, получающих выплаты по линии Минобороны, МВД, ФСБ, ФСИН и ряда других государственных органов, предварительно увеличат на 4%.

С 1 октября ожидается увеличение предварительно на 4% пенсий у тех, кто их получает по линии Минобороны России, МВД России, ФСБ России, ФСИН России и ряда других органов государственной власти сказал Балынин

В октябре также вырастут выплаты пенсионерам, которым 80 лет исполнилось в сентябре. Фиксированная выплата к страховой пенсии для них будет удвоена до 19 169 рублей. С учетом надбавки за уход в размере 1413 рублей общая сумма доплаты составит почти 20,6 тысячи рублей.

Повышенная фиксированная выплата и надбавка за уход также предусмотрены для инвалидов I группы. При этом, как уточнил Балынин, надбавка предоставляется только по одному основанию: если пенсия уже была увеличена из-за инвалидности, после достижения 80 лет повторная прибавка не назначается.

Увеличение размера пенсионных выплат будет произведено автоматически, никаких заявлений подавать не нужно отметил специалист

Ранее россиянам сообщили о планах дважды проиндексировать страховые пенсии по старости в 2027 году. С 1 февраля фиксированная часть выплаты должна вырасти до 9 968,08 рубля, а стоимость индивидуального пенсионного коэффициента — до 163,03 рубля.