Названы категории россиян, которые в сентябре получат прибавку к пенсии

Эксперт: пенсии в сентябре повысят россиянам, которым исполнилось 80 лет Названы категории россиян, которые в сентябре получат прибавку к пенсии

Москва29 авг Вести.В сентябре повысят пенсии россиянам, которым в августе исполнилось 80 лет, а также тем, кому впервые установили I группу инвалидности. Об этом сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Увеличение пенсий в сентябре затронет тех пенсионеров, кому в августе исполнилось 80 лет или впервые была установлена инвалидность первой степени отметил эксперт

По его словам, будет предусмотрено увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в двойном размере, а также надбавки за уход. С 1 января фиксированная выплата к страховой пенсии составляет 9 584,69 рубля, а надбавка за уход — 1 413,86 рубля. При этом, если пенсионер одновременно относится к обеим категориям, повышенная выплата устанавливается только по одному основанию.

Кроме того, если у 80-летнего человека на иждивении находятся близкие нетрудоспособные родственники, размер надбавки увеличивается на треть от базовой фиксированной выплаты.

Специалист добавил, что подавать заявление в Социальный фонд не требуется, поскольку перерасчет происходит автоматически.