Депутат Говырин: пенсионеры от 80 лет с сентября получат существенную прибавку

Пенсии россиян, отметивших 80-летие, с сентября значительно вырастут Депутат Говырин: пенсионеры от 80 лет с сентября получат существенную прибавку

Москва18 авг Вести.Значительное повышение пенсий ждет в сентябре пенсионеров, отметивших 80-летие: фиксированная доплата будет удвоена, сообщил RT член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Он отметил, что пенсионеров по старости от 80 лет ждет самое заметное повышение.

Фиксированная выплата для них удваивается с 9584,69 до 19 169,38 рубля, дополнительно начисляется 1413,86 рубля на уход. Общая прибавка достигает 10 998,55 рубля заявил Говырин

По словам депутата, сентябрьская выплата также будет включать доплату за дни августа после 80-летия.

Подобное повышение ждет и пенсионеров, которым в августе установили первую группу инвалидности.

Ранее россиянам назвали условие для получения пенсии больше 30 тысяч рублей.