Москва18 авгВести.Значительное повышение пенсий ждет в сентябре пенсионеров, отметивших 80-летие: фиксированная доплата будет удвоена, сообщил RT член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
Он отметил, что пенсионеров по старости от 80 лет ждет самое заметное повышение.
Фиксированная выплата для них удваивается с 9584,69 до 19 169,38 рубля, дополнительно начисляется 1413,86 рубля на уход. Общая прибавка достигает 10 998,55 рублязаявил Говырин
По словам депутата, сентябрьская выплата также будет включать доплату за дни августа после 80-летия.
Подобное повышение ждет и пенсионеров, которым в августе установили первую группу инвалидности.
Ранее россиянам назвали условие для получения пенсии больше 30 тысяч рублей.