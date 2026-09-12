Эксперт Сафонов: страховую пенсию по старости в 2027 году проиндексируют дважды

Россиянам рассказали о графике индексации страховой пенсии по старости в 2027 г. Эксперт Сафонов: страховую пенсию по старости в 2027 году проиндексируют дважды

Москва12 сен Вести.Страховую пенсию по старости в России в 2027 году проиндексируют два раза, сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

В 2027 году в России продолжится двухэтапная индексация страховых пенсий - с 1 февраля и с 1 апреля сказал Сафонов

Он пояснил, что фиксированная часть пенсии с 1 февраля станет больше на 4% и составит 9 968,08 рублей. Индивидуальный пенсионный коэффициент с 1 февраля составит 163,03 рубля, а с 1 апреля - 168,57 рублей.

Ранее россиянам объяснили, какую работу не учтут в трудовом стаже при расчете пенсии.