Страховые пенсии по старости с 1 января 2027 года будут назначать автоматически

В 2027 году в России изменится порядок назначения страховой пенсии Страховые пенсии по старости с 1 января 2027 года будут назначать автоматически

Москва8 сен Вести.Страховые пенсии по старости, в том числе досрочные, с 1 января 2027 года в России будут назначать автоматически, сообщила РИА Новости эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Екатерина Медякова.

Социальный фонд с 1 января 2027 будет назначать пенсию автоматически в беззаявительном порядке сказала Медякова

Она уточнила, что нововведение затронет тех, кто выходит на пенсию по общим основаниям. Будущим пенсионерам рекомендуется проверять данные о пенсионных накоплениях, она них будет основан расчет выплат.