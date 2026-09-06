Максимальная выплата по больничному в РФ превысит 7,8 тысячи рублей в 2027 году

В Соцфонде анонсировали повышение максимальных выплат по больничному в 2027 году Максимальная выплата по больничному в РФ превысит 7,8 тысячи рублей в 2027 году

Москва6 сен Вести.Предельный размер пособия по временной нетрудоспособности в России в 2027 году увеличится до 7 860,27 рубля в сутки.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Социального фонда РФ.

Повышение размера пособия заложено в проект бюджета Соцфонда на ближайшие три года. В 2028 году выплату планируется повысить до 8 489,04 рубля.

В Соцфонде сообщили, что увеличение пособия связано с ростом предельной базы, используемой для начисления страховых взносов. Фактическая сумма больничного для конкретного работника будет зависеть от его среднего заработка и страхового стажа.

Ранее юрист hh.ru и эксперт по трудовому праву Александр Кузнецов заявил, что уволенные сотрудники имеют право оформить оплачиваемый больничный лист в течение 30 календарных дней с даты официального ухода из штата работодателя.