Член ОП РФ Машаров: повышение МРОТ может привести к росту ряда пособий

Общественная палата: размер пособий может вырасти после повышения МРОТ Член ОП РФ Машаров: повышение МРОТ может привести к росту ряда пособий

Москва16 авг Вести.Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2027 году может повлиять на увеличение различных выплат, в том числе отпускных, командировочных и некоторых социальных пособий, заявил член комиссии Общественной палаты России (ОП РФ) по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров в интервью РИА Новости.

Величину МРОТ на 2027 год определят в конце 2026 года. По предварительным расчетам, МРОТ может составить от 29 тыс. до 31 тыс. руб.

На что влияет повышение МРОТ: отпускные и командировочные, пособия по временной нетрудоспособности – больничные, пособия по беременности и родам приводит РИА Новости слова Машарова

Размер отпускных и командировочных может увеличится, если средний дневной заработок сотрудника за расчетный период оказался ниже установленного минимума.

Больничные выплаты увеличатся в случаях, когда в расчетном периоде работник не имел заработка, средний доход оказался ниже МРОТ либо страховой стаж составляет менее полугода.

Пособия по беременности и родам, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет могут увеличится, если их расчет базируется на минимальном уровне заработка, добавил Машаров.

При этом следует различать МРОТ и прожиточный минимум.

МРОТ означает минимальный уровень оплаты труда, а прожиточный минимум отражает стоимость минимального набора товаров и услуг, необходимых для жизни, и используется для определения размера ряда социальных выплат и мер поддержки.

МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

По оценке профессора Финансового университета при правительстве России Александра Сафонова, МРОТ может превысить в 2027 году 32 тыс. руб.