В Госдуме предложили повысить МРОТ до 50 тысяч рублей с 2027 года

В Госдуме разработали законопроект о резком повышении МРОТ В Госдуме предложили повысить МРОТ до 50 тысяч рублей с 2027 года

Москва7 авг Вести.Депутаты Госдумы от КПРФ направили в правительство на отзыв законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 50 тысяч рублей с 1 января 2027 года. Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС.

Авторами инициативы выступили парламентарии во главе с первым заместителем председателя ЦК КПРФ Юрием Афониным. Законопроект предусматривает внесение изменений в федеральный закон "О минимальном размере оплаты труда". В 2026 году МРОТ увеличился до 27 093 рублей по сравнению с 22 440 в 2025-м.

По мнению разработчиков документа, повышение минимальной зарплаты необходимо с учетом инфляции, роста стоимости продуктовой корзины и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Афонин также отметил, что аналогичную позицию, по его словам, разделяют представители Общественной палаты.

Парламентарий заявил, что увеличение МРОТ позволит сократить распространение "серых" схем оплаты труда, при которых часть зарплаты выплачивается неофициально, а также может способствовать росту поступлений в бюджет за счет НДФЛ и страховых взносов.