Максимальный размер выплаты по больничному в РФ - почти 7 тысяч рублей в день

Стал известен максимальный размер выплаты по больничному в России Максимальный размер выплаты по больничному в РФ - почти 7 тысяч рублей в день

Москва5 авг Вести.В Соцфонде РФ рассказали, что максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности (по больничному) в России в 2026 году составляет почти 7 тысяч рублей за день. Соответствующая информация размещена в официальном канале организации на платформе МАХ.

Максимальный размер выплаты в текущем году составляет 6827,40 рублей в день сказано в публикации

В Социальном фонде напомнили, что при расчете больничного учитывается заработок за два предыдущих календарных года. При этом, как уточняется, размер пособия за полный календарный месяц не должен быть ниже уровня МРОТ, который в нынешнем году составляет 27 093 рубля.

В материале также сказано, что сведения о больничном листе можно получить на портале "Госуслуги" в разделе "Здоровье".

Ранее юрист Александр Кузнецов напомнил, что бывшие сотрудники имеют право оформить оплачиваемый больничный лист в течение 30 календарных дней с даты официального увольнения.