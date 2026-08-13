Балынин: в 2027 году пенсионных выплат по общим основаниям не будет

Доцент Балынин: страховую пенсию по старости не назначат в 2027 году Балынин: в 2027 году пенсионных выплат по общим основаниям не будет

Москва13 авг Вести.Страховую пенсию по старости на общих основаниях не назначат гражданам России в 2027 году в связи с особенностями переходного периода пенсионной реформы, заявил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в интервью ТАСС.

Переходный период начался в 2019 году и продлится до 2028 года.

В 2027 году, как и в 2025 году, страховая пенсия на общих основаниях не назначается никому приводит ТАСС слова Балынина

В рамках пенсионной реформы происходит постепенное увеличение возраста выхода на пенсию. Так, в 2024 году страховую пенсию назначали женщинам 1966 года рождения (в 58 лет) и мужчинам 1961 года рождения (в 63 года), пояснил доцент.

В 2026 году пенсионный возраст для женщин 1967 года рождения составляет 59 лет, для мужчин 1962 года рождения – 64 года.

Возраст выхода на пенсию в 2028 году составит 60 лет для женщин (1968 года рождения), 65 лет – для мужчин (1963 года рождения).

При наличии 42 лет страхового стажа у мужчин и 37 лет у женщин есть возможность досрочного выхода на пенсию, то есть на два года раньше установленного возраста, пояснил Балынин.

Для получения страховой пенсии по старости необходимо выполнить три условия: набрать не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), иметь не менее 15 лет страхового стажа и достичь установленного пенсионного возраста.

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