Москва3 июлВести.Россияне, получающие пенсию по уходу за пожилыми людьми и людьми с инвалидностью, с 2027 году будут подтверждать соответствующий стаж до периода присмотра, а не после, заявили в Соцфонде.
Продлевать заявление на получение выплаты будет необходимо раз в год в случае продолжительного периода ухода.
О соответствующих периодах нужно будет сообщать до их начала, а не после, как это происходит сегодня. До конца следующего года россиянам также необходимо зафиксировать уход, который осуществлялся в течение 2026-го или раньше, чтобы он был учтен при назначении пенсииуказали в Соцфонде
Там также указали, что при оформлении выплаты будет нужно приложить согласие человека на осуществление ухода за ним. Сейчас оно необходимо только если он проживает отдельно от ухаживающего.