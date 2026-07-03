Соцфонд с 2027 г. изменит порядок учета стажа по уходу за пожилыми и инвалидами

С 2027 г. изменится порядок учета стажа получающих пенсию по уходу за пожилыми Соцфонд с 2027 г. изменит порядок учета стажа по уходу за пожилыми и инвалидами

Москва3 июл Вести.Россияне, получающие пенсию по уходу за пожилыми людьми и людьми с инвалидностью, с 2027 году будут подтверждать соответствующий стаж до периода присмотра, а не после, заявили в Соцфонде.

Продлевать заявление на получение выплаты будет необходимо раз в год в случае продолжительного периода ухода.

О соответствующих периодах нужно будет сообщать до их начала, а не после, как это происходит сегодня. До конца следующего года россиянам также необходимо зафиксировать уход, который осуществлялся в течение 2026-го или раньше, чтобы он был учтен при назначении пенсии указали в Соцфонде

Там также указали, что при оформлении выплаты будет нужно приложить согласие человека на осуществление ухода за ним. Сейчас оно необходимо только если он проживает отдельно от ухаживающего.