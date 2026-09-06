Пенсию по старости будут назначать в России в беззаявительном порядке Соцфонд: пенсию по старости планируется назначать без подачи заявления

Москва6 сен Вести.Подготовлен законопроект о назначении пенсии по старости в проактивном формате, который не предполагает подачи заявления от граждан. Об этом сообщил председатель Социального фонда России (СФР) Сергей Чирков в интервью ТАСС.

С 2022 года без заявления назначаются пенсии по инвалидности, с 2023-го - по потере кормильца. Следующий этап - пенсия по старости. Сейчас подготовлен законопроект, который позволит назначать такие пенсии без заявления сказал глава СФР, выразив надежду, что этот документ будет принят

При этом Чирков обратил внимание, что 95% услуг Соцфонда уже можно получить по одному электронному заявлению, и подчеркнул, что планируется добиться, чтобы все виды пенсий в дальнейшем назначались бы без лишней бюрократии.

Ранее сообщалось, что несколько категорий россиян с сентября смогут получать сразу две пенсии.