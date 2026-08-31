Эксперт Гукасова: шесть категорий россиян имеют право на две пенсии одновременно

Несколько категорий россиян с сентября смогут получать сразу две пенсии Эксперт Гукасова: шесть категорий россиян имеют право на две пенсии одновременно

Москва31 авг Вести.С сентября сразу шесть категорий граждан получат право на получение двух пенсий одновременно, сообщил ТАСС со ссылкой на директора программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения ИГСУ РАНХиГС, кандидата экономических наук, доцента Нину Гукасову.

С сентября 2026 года в России начинают действовать важные изменения пенсионного законодательства, затрагивающие порядок одновременного получения двух пенсий рассказала она

Так, право на две выплаты получат военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, включая Минобороны, МВД и ФСБ, которые после назначения пенсии продолжили работать в гражданской сфере; федеральные государственные гражданские служащие; граждане, получивших инвалидность вследствие военной травмы; участники Великой Отечественной войны, а также награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда"; члены семей погибших военнослужащих; космонавты и работники летно-испытательного состава.