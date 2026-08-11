Эксперт Гукасова: военнослужащие и силовики в РФ в сентябре получат две пенсии

Стали известны категории россиян, которые получат в сентябре две пенсии Эксперт Гукасова: военнослужащие и силовики в РФ в сентябре получат две пенсии

Москва11 авг Вести.Некоторые россияне получат в сентябре две пенсии, в их числе летчики-испытатели и космонавты, рассказала РИА Новости директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Нина Гукасова.

Две пенсии в 2026 году получат военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, работающие в гражданских организациях после выхода на заслуженный отдых, космонавты, работники летно-испытательного состава, россияне, ставших инвалидами вследствие военной травмы сказала Гукасова

Она пояснила, что первую пенсию они получают за выслугу лет, вторую - по старости.

Ранее россиянам рассказали, когда надо начинать готовиться к выходу на пенсию - за полгода-год до выхода на заслуженный отдых.