В России готовится к запуску новая пенсионная программа с господдержкой

В России запустят новую пенсионную программу с господдержкой В России готовится к запуску новая пенсионная программа с господдержкой

Москва11 июн Вести.В России разрабатывается новая пенсионная программа с господдержкой, основанная на корпоративных пенсиях и взносах работодателей. Об этом "Известиям" рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

Как отметил Беляков, новая программа будет финансироваться преимущественно или полностью из взносов работодателей. Сотрудник при приеме на работу будет автоматически подключаться к системе, но он имеет право и отказаться от этого.

Данная установленная пенсионная программа (УПП) будет обходиться без государственного софинансирования, но при этом власти обсуждают дополнительные налоговые стимулы, льготы для участников, чтобы мотивировать бизнес участвовать в формировании будущих пенсий работников.

Она будет действовать параллельно с существующей программой долгосрочных сбережений (ПДС), которая предусматривает государственное софинансирование до 36 тыс. рублей в год.

Планируется, что у сотрудника будет отдельный счет, куда работодатель будет перечислять деньги. ФОнд же будет инвестировать эти средства для приумножения и защиты от инфляции. Получить эти деньги работник сможет по достижении пенсионного возраста.

Глава НАПФ также уточнил, что концепция УПП уже обсуждалась с Минфином, Минтрудом и Минэкономразвития и вызвала позитивную реакцию. Подготовленные предложения ассоциация рассчитывает направить в правительство уже осенью.