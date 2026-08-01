Москва1 авг Вести.Перерасчет пенсий работающих россиян, который проводится 1 августа без необходимости подачи заявлений, в 2026 году затронул 9,3 миллиона пенсионеров.

Об этом сообщил в беседе с РИА Новости председатель Социального фонда России (СФР) Сергей Чирков.

Перерасчет страховых пенсий в этом году коснулся 9,3 миллиона пенсионеров​​​. Августовский перерасчет, как и все плановые ежегодные повышения пенсий, происходит автоматически, поэтому пенсионерам не нужно никуда обращаться, чтобы получить выплаты в новом размере сказал он

Чирков уточнил, что пенсии с учетом августовского повышения будут выплачены в соответствии с обычным графиком. Он добавил, что сотрудники региональных отделений Социального фонда еще в июле завершили все необходимые процедуры для корректировки размеров пенсионных выплат.

В пресс-службе СФР пояснили, что перерасчет затронул получателей страховых пенсий по старости и инвалидности, за которых работодатели перечисляли страховые взносы в 2025 году.

Выплаты увеличены получателям страховой пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет умершего, в связи с утратой которого была назначена пенсия, поступали новые средства.

Накопительные пенсии увеличились на 17,3%, тогда как в прошлом году их рост составлял 10,98%. Срочные пенсионные выплаты скорректированы на 19,32%, превысив показатель 2025 года в 11,32%.