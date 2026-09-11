Эксперт Иванова: зарплата в конверте не учтется при расчете пенсии

Россиянам объяснили, какую работу не учтут в трудовом стаже при расчете пенсии Эксперт Иванова: зарплата в конверте не учтется при расчете пенсии

Москва11 сен Вести.Пенсионные права формируют не записи в трудовой книжке, а страховые взносы, сообщила агентству "Прайм" гендиректор "НПФ Ингосстрах" Оксана Иванова.

Самая распространенная причина потери стажа — зарплата в конверте. Вторая ситуация — работа без оформления. Третья — гражданско-правовые договоры пояснила Иванова

Она пояснила, что проверить свои пенсионные права можно на портале "Госуслуги": это займет несколько минут. Альтернативой государственной пенсии, размер которой ограничен и предсказуем, может стать программа долгосрочных сбережений.