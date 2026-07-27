Москва27 июлВести.Для тех, кому не хватает индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) или трудового стажа для назначения страховой пенсии, предоставляется механизм покупки пенсионных баллов. Об этом в интервью RT рассказала экс-сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.
Она также напомнила, что в текущем году, чтобы рассчитывать на страховую пенсию, необходимо иметь 15 лет стажа и 30 баллов.
В 2026 году минимальный взнос составляет 71 525,52 рубля – за него начисляют 1,09 балла и засчитывают один год стажа, максимальный – 572 204,16 рубля (8,72 балла). Таким образом, условная стоимость одного балла – около 65 619 рублейсообщила Епифанова
При этом она отметила, что экономически нецелесообразно докупать баллы, если за человека идут обязательные отчисления.
Они не увеличат итоговый пенсионный капитал сверх учета взносов работодателяобъяснила экс-сенатор
Епифанова уточнила, что можно докупить не более половины требуемого стажа (за исключением самозанятых).
Ранее в Госдуме предложили добавлять пенсионные баллы за волонтерство.