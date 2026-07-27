Экс-сенатор Епифанова: при нехватке стажа и пенсионных баллов их можно докупить

В России напомнили, как действовать при нехватке стажа и пенсионных баллов Экс-сенатор Епифанова: при нехватке стажа и пенсионных баллов их можно докупить

Москва27 июл Вести.Для тех, кому не хватает индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) или трудового стажа для назначения страховой пенсии, предоставляется механизм покупки пенсионных баллов. Об этом в интервью RT рассказала экс-сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

Она также напомнила, что в текущем году, чтобы рассчитывать на страховую пенсию, необходимо иметь 15 лет стажа и 30 баллов.

В 2026 году минимальный взнос составляет 71 525,52 рубля – за него начисляют 1,09 балла и засчитывают один год стажа, максимальный – 572 204,16 рубля (8,72 балла). Таким образом, условная стоимость одного балла – около 65 619 рублей сообщила Епифанова

При этом она отметила, что экономически нецелесообразно докупать баллы, если за человека идут обязательные отчисления.

Они не увеличат итоговый пенсионный капитал сверх учета взносов работодателя объяснила экс-сенатор

Епифанова уточнила, что можно докупить не более половины требуемого стажа (за исключением самозанятых).

Ранее в Госдуме предложили добавлять пенсионные баллы за волонтерство.