Москва13 авг Вести.В России действует нормативное ограничение, при достижении которого рост заработной платы прекращает влиять на размер будущей пенсии, заявила глава негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Ингосстрах" Оксана Иванова в интервью агентству "Прайм".

В частности, предельная база для расчета пенсионных прав закреплена в 2026 году на уровне 2,979 млн руб. в год, что соответствует ежемесячному доходу в размере 248,25 тыс. руб., отметила Иванова.

Максимальное количество баллов... за год - десять, они начисляются исключительно с дохода, не превышающего указанную планку приводит "Прайм" слова Ивановой

Порог в размере 248,25 тыс. руб. действует лишь для узкой категории высокооплачиваемых специалистов и управленцев, поскольку средняя зарплата по стране составляет 103-109 тыс. руб., а медианная 70-73 тыс. руб.

Даже при наличии 45-летнего трудового стажа и ежегодном получении предельных десяти пенсионных коэффициентов размер итоговой страховой пенсии не превысит 80 тыс. руб. в месяц, пояснила Иванова.

В Соцфонде сообщили, что российские граждане могут самостоятельно покупать пенсионные баллы для увеличения размера будущей пенсии.