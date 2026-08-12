Соцфонд: россияне могут купить пенсионные баллы для увеличения пенсии

Соцфонд разъяснил, как самостоятельно повысить свою пенсию Соцфонд: россияне могут купить пенсионные баллы для увеличения пенсии

Москва12 авг Вести.Российские граждане могут самостоятельно покупать пенсионные баллы для увеличения размера будущей пенсии. Стоимость 1,09 пенсионного балла составляет в 2026 году 71,5 тыс. руб., сообщает РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд России (СФР).

Пенсионные баллы (индивидуальные пенсионные коэффициенты) необходимы для получения права на страховую пенсию по старости и определения размера пенсии: чем больше накопленных баллов, тем больше размер пенсии.

Один пенсионный балл равен в 2026 году 156,76 руб.

Так, для зачета года стажа работы и получения одного пенсионного балла в этом году нужно перечислить на пенсионное страхование 71,5 тыс. руб. (минимальный размер оплаты труда (МРОТ) Х 22% Х количество месяцев). Такой взнос обеспечит 1,09 пенсионного коэффициента.

Максимально за счет купленных баллов можно получить 8,72 пенсионного коэффициента.

Депутат Госдумы Алексей Говырин заявил о повышении пенсий для нескольких категорий россиян до конца 2026 года.