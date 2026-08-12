Москва12 авгВести.Российские граждане могут самостоятельно покупать пенсионные баллы для увеличения размера будущей пенсии. Стоимость 1,09 пенсионного балла составляет в 2026 году 71,5 тыс. руб., сообщает РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд России (СФР).
Пенсионные баллы (индивидуальные пенсионные коэффициенты) необходимы для получения права на страховую пенсию по старости и определения размера пенсии: чем больше накопленных баллов, тем больше размер пенсии.
Один пенсионный балл равен в 2026 году 156,76 руб.
Так, для зачета года стажа работы и получения одного пенсионного балла в этом году нужно перечислить на пенсионное страхование 71,5 тыс. руб. (минимальный размер оплаты труда (МРОТ) Х 22% Х количество месяцев). Такой взнос обеспечит 1,09 пенсионного коэффициента.
Максимально за счет купленных баллов можно получить 8,72 пенсионного коэффициента.
Депутат Госдумы Алексей Говырин заявил о повышении пенсий для нескольких категорий россиян до конца 2026 года.