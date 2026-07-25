Средняя пенсия неработающих россиян увеличилась за год почти на 1,8 тыс. рублей

Соцфонд сообщил о росте среднего пенсионного обеспечения неработающих россиян Средняя пенсия неработающих россиян увеличилась за год почти на 1,8 тыс. рублей

Москва25 июл Вести.Средний размер пенсионного обеспечения неработающих россиян за год вырос примерно на 1,8 тысячи рублей. Это следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно информации ведомства, средняя пенсия неработающих граждан в стране за год увеличилась на 1833 рубля. В июне 2026 года размер выплаты в среднем составил 25 838 рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года - 24 005 рублей.

По данным Соцфонда, средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в июне 2026 года составил 25 402 рубля.

Ранее, 22 июля, в Госдуму внесли законопроект, запрещающий повышение пенсионного возраста в России на период до 1 января 2035 года. Документ предусматривает отмену пенсионной реформы 2019 года и возврат к прежним возрастным рамкам - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.