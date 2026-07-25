Москва25 июлВести.Средний размер пенсионного обеспечения неработающих россиян за год вырос примерно на 1,8 тысячи рублей. Это следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно информации ведомства, средняя пенсия неработающих граждан в стране за год увеличилась на 1833 рубля. В июне 2026 года размер выплаты в среднем составил 25 838 рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года - 24 005 рублей.
По данным Соцфонда, средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в июне 2026 года составил 25 402 рубля.
Ранее, 22 июля, в Госдуму внесли законопроект, запрещающий повышение пенсионного возраста в России на период до 1 января 2035 года. Документ предусматривает отмену пенсионной реформы 2019 года и возврат к прежним возрастным рамкам - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.