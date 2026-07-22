В Госдуму внесли законопроект о запрете повышения пенсионного возраста в России

В Госдуму внесли закон, запрещающий повышение пенсионного возраста в России В Госдуму внесли законопроект о запрете повышения пенсионного возраста в России

Москва22 июл Вести.В Госдуму внесли законопроект, запрещающий повышение пенсионного возраста в России на период до 1 января 2035 года. Соответствующий документ размещен на сайте интернет-портала обеспечения законодательной деятельности.

Закон предусматривает отмену пенсионной реформы 2019 года и возврат к прежним возрастным рамкам — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Направляем проект о внесении изменений в федеральный закон "О страховых пенсиях" в части снижения нормативного пенсионного возраста и запрета на его повышение до 1 января 2035 года отмечается в документе

13 июля член комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в ближайшие 15-20 лет в России не планируется повышение пенсионного возраста.