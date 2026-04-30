Размер пенсии работающих россиян в марте 2026 года превысил 23,4 тысячи рублей

В СФР рассказали, на сколько тысяч рублей выросла пенсия работающих россиян Размер пенсии работающих россиян в марте 2026 года превысил 23,4 тысячи рублей

Москва30 апр Вести.Пенсионное пособие работающих россиян в марте 2026 года составило в среднем порядка 23,4 тысячи рублей, за год его размер увеличился примерно на 2,5 тысячи.

Это следует из данных Социального фонда России (СФР), которые проанализировало РИА Новости.

Уточняется, что по состоянию на 1 марта пенсия работающих граждан составляла 23 461 рублей​​​, в то время как в начале весны 2025 года эта категория россиян получала примерно 20 972 рублей.

Самый низкий средний размер пособия получают работающие россияне пенсионного возраста, которые проживают в Дагестане, — 16 870 рублей.

Ранее стало известно, что единственным субъектом России, в котором средний размер пенсионных выплат по итогам марта этого года превысил 42 тысячи рублей, является Чукотка.