Россиянам напомнили о праве на доплаты к пенсии Депутат Говырин: часть россиян может получить доплату к пенсии

Москва2 сен Вести.Набор доплат к пенсии в 2026 году сохранился, а суммы выросли после январской индексации фиксированной выплаты на 7,6%. Об этом напомнил депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с изданием RT.

За каждого нетрудоспособного иждивенца, ребенка до 18 лет, студента очной формы до 23 лет, нетрудоспособного родителя или супруга доплачивают треть фиксированной выплаты, около 3 195 рублей на человека, но не более чем на трех иждивенцев, по заявлению в Социальный фонд с документами сказал он

Пенсионерам, которые не менее 30 лет проработали в сельском хозяйстве на должностях из утвержденного перечня, положена доплата в размере четверти фиксированной выплаты – около 2 396 рублей. Она сохраняется при переезде в город, но при трудоустройстве приостанавливается.

Если доход неработающего пенсионера ниже прожиточного минимума, ему автоматически назначают доплату до этого уровня. В среднем по стране прожиточный минимум пенсионера составляет 16 288 рублей, но в регионах сумма может отличаться.

Фиксированная выплата удваивается при достижении 80 лет или инвалидности первой группы – до 19 169 рублей. Эти основания не суммируются.

За работу от 15 лет в районах Крайнего Севера надбавка составляет 50%, в приравненных местностях при стаже от 20 лет – 30% заключил парламентарий

Ранее стали известны регионы России с самым высоким размером средней пенсии.