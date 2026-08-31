Москва31 авг Вести.Российским пенсионерам, которым в августе исполнилось 80 лет, с сентября в два раза увеличивается фиксированная выплата к страховой пенсии — с 9584,69 до 19 169,38 рубля. Об этом в беседе с RT напомнил депутат Госдумы Каплан Панеш.

С учетом ежемесячной надбавки за уход (1413,86 рубля) общая прибавка составит около 11 тысяч рублей в месяц. Перерасчет производится автоматически, подавать заявление в Социальный фонд не требуется. Аналогичное удвоение выплаты положено гражданам, которым в августе впервые установили I группу инвалидности (при этом повторного перерасчета по достижении 80 лет в таком случае не будет).

Депутат также напомнил, что с сентября начнут поступать проиндексированные накопительные пенсии, а граждане, на иждивении которых появились несовершеннолетние дети или студенты-очники до 23 лет, могут подать заявление в Соцфонд для получения фиксированной надбавки (от 3194,90 до 9584,70 рубля в зависимости от количества иждивенцев).