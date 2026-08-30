Самую высокую пенсию в РФ платят на Чукотке

Стали известны регионы России с самым высоким размером средней пенсии Самую высокую пенсию в РФ платят на Чукотке

Москва30 авг Вести.Самый большой размер средней пенсии среди регионов РФ в июле 2026 года зафиксировали на Чукотке, в Ненецком автономном округе, Магаданской области, Камчатском крае и Ханты-Мансийском автономном округе, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.

Согласно данным ведомства, по состоянию на 1 июля средний размер пенсионного обеспечения составил на Чукотке 42 213 рублей, в Ненецком автономном округе - 38 810 рублей… написали в агентстве

Там также уточнили, что пенсионеры в Магаданской области в среднем получают 37 607 рублей, в Камчатском крае - 37 575 рублей, а в Ханты-Мансийском автономном округе - 37 098 рублей​​​.

Средний размер пенсий в РФ составил в июле 2026 года 25 401 рубль.