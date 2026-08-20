Соцфонд: в шести регионах РФ средняя пенсия превысила 40 тыс. рублей Соцфонд: средняя пенсия превысила 40 тыс. рублей в шести российских регионах

Москва20 авг Вести.В шести российских регионах средняя пенсия среди неработающих граждан превысила 40 тыс. рублей. Такие данные приводит Социальный фонд России, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно данным ведомства, наибольший размер выплат установлен в Чукотском автономном округе, где средняя пенсия неработающих пенсионеров составляет 49 966 рублей говорится в сообщении

Также среди лидеров — Ненецкий автономный округ, где размер выплат составляет 44 280 рублей, и Камчатский край, где установлена пенсия в размере 42 698 рублей.

Кроме того, высокие выплаты получают пенсионеры Магаданской области (42 911 рублей) и Ямало-Ненецкого автономного округа (41 255 рублей).

Согласно данным ведомства, средняя пенсия по старости в России превысила 27 тыс. рублей в месяц по состоянию на 1 июля 2026 года. Однако средний показатель не дает реального представления о положении большинства пенсионеров, поскольку размеры выплат сильно различаются.

Ранее сообщалось, что некоторые пенсионеры могут получить компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги.