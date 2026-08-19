Пенсионерам объяснили, кому положена компенсация расходов на ЖКУ Эксперт Медякова рассказала, когда пенсионерам положена компенсация за ЖКУ

Москва19 авг Вести.Некоторые пенсионеры в России могут получить компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом РИА Новости рассказала эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова.

По ее словам, субсидия предоставляется, если расходы семьи на ЖКУ превышают установленную в регионе долю совокупного дохода. Федеральный стандарт составляет 22%, однако в некоторых регионах действует более низкий порог.

Отдельные льготные категории пенсионеров могут рассчитывать на компенсацию 50% расходов на жилье и коммунальные услуги независимо от уровня доходов. К ним относятся, в частности, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, участники СВО и члены семей погибших военнослужащих.

Кроме того, некоторым категориям граждан предоставляется компенсация в размере 100% расходов на ЖКУ.

Такое право имеют Герои Российской Федерации, Советского Союза и Герои Труда, для которых государство берет на себя всю нагрузку уточнила Екатерина Медякова

Для оформления субсидии или компенсации, добавила эксперт, необходимо обратиться в органы социальной защиты, МФЦ либо подать заявление через портал "Госуслуги".

При этом наличие непогашенной задолженности по оплате ЖКУ может стать основанием для отказа. Исключение составляют случаи, когда долг официально реструктурирован и по нему заключено соглашение о рассрочке.