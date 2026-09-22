Москва22 сен Вести.Пенсионеры имеют право на бесплатный или льготный проезд в общественном транспорте по федеральным и региональным основаниям, напомнил депутат ГД Алексей Говырин в беседе с RT.

Парламентарий уточнил, что российские регионы сами устанавливают льготы на автобусы, трамваи, метро и региональные маршруты.

Федеральной льготой пользуются люди с инвалидностью, ветераны боевых действий и Великой Отечественной войны, блокадники, пострадавшие от радиационных катастроф и другие получатели ЕДВ. В их набор социальных услуг входят бесплатные электрички и междугородный проезд к месту лечения и обратно сказал он

По словам Говырина, в перечень получателей выплат, как правило, входят пенсионеры по старости, ветераны труда, труженики тыла и реабилитированные граждане. Субъект РФ определяет форму поддержки этих категорий граждан: бесплатные поездки, скидки на проездной билет или денежная компенсация.

Кроме того, регион устанавливает возрастной порог, указал депутат.

В одних субъектах право дают женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет, в других связывают с назначением пенсии или льготным статусом. После 80 лет проезд оформляется по тем же региональным основаниям рассказал он

Говырин пояснил, что основания для предоставления льгот проверяются в МФЦ или органе социальной защиты по месту регистрации. Так, для получения транспортной карты потребуются паспорт, СНИЛС, справка о назначении пенсии и документ, подтверждающий особый статус.

Получатель ЕДВ может оформить справку на проезд через "Госуслуги", СФР или МФЦ и предъявить ее в кассе. Вернуть проездную часть соцпакета вместо денежной выплаты можно заявлением до 1 октября, льгота начнет действовать со следующего года добавил парламентарий

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала, какие пенсионеры имеют право на надбавку к пенсии в 25%.