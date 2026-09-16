Омбудсмен РФ рассказала, какие пенсионеры могут получать надбавку к пенсии в 25% Лантратова: пенсионерам со стажем 30 лет в сельхозе положена надбавка в 25%

Москва16 сен Вести.Неработающие пенсионеры со трудовым стажем в сельском хозяйстве не менее 30 лет могут рассчитывать на повышение фиксированной части страховой пенсии на четверть. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

По ее словам, в 2026 году размер такой доплаты составляет 2396,17 рубля в месяц. Право на нее сохраняется и после переезда из села в город – если человек уже получил доплату, дальнейшая смена места жительства не лишает его этой выплаты.

Помимо надбавки к пенсии, Лантратова напомнила и о других мерах поддержки жителей сельской местности. Среди них есть сельская ипотека под ставку до 3% годовых, помощь в строительстве и ремонте жилья, а также программы "Земский доктор" и "Земский учитель", по которым специалистам выплачивают от 500 тысяч до 2 миллионов рублей.

Омбудсмен подчеркнула, что удаленность от крупных городов не должна становиться препятствием для реализации прав сельских жителей. По ее словам, "государство не просит его мириться с меньшими возможностями", оно, напротив, помогает эти возможности создавать.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил, что сельская надбавка сохраняется при переезде в город, но приостанавливается при трудоустройстве пенсионера, а также рассказал о других доплатах, положенных россиянам в 2026 году.