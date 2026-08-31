В России неработающие пенсионеры не могут получать меньше прожиточного минимума Депутат Нилов рассказал о доплатах пенсионерам до прожиточного минимума

Москва31 авг Вести.В Российской Федерации неработающие пенсионеры не могут получать пенсию ниже установленного прожиточного минимума – при необходимости им назначают доплату из бюджета. Об этом рассказал ТАСС председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Есть общая норма, которая постоянно действует: неработающий пенсионер у нас не может иметь доход меньше прожиточного минимума, поэтому ему из бюджета доплачивается [сумма] до прожиточного минимума пенсионера отметил Нилов

Он пояснил, что, если у человека не хватает стажа или пенсионных баллов для назначения страховой пенсии, он может получать социальную пенсию по старости, которая назначается на пять лет позже. Государство гарантирует, что вместе с доплатами размер выплаты будет не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе.

В 2026 году федеральный прожиточный минимум пенсионера составляет 16,3 тысячи рублей. в регионах он различается: в Москве – около 19 тысяч, в Московской области – 17,4 тысячи, на Чукотке – 42,5 тысячи рублей.