Москва7 авгВести.Средний размер пенсий неработающих граждан превысил 35 тысяч рублей в семи регионах страны, сообщил ТАСС со ссылкой на статистику Соцфонда РФ.
… средняя пенсия среди неработающих свыше 35 тыс. рублей в июле 2026 года зафиксирована в Ненецком АО (40 тыс.), Мурманской области (35,6 тыс.), Ханты-Мансийском АО (38,4 тыс.), Ямало-Ненецком АО (38 тыс.), Камчатском крае (39,3 тыс.), Магаданской области (39,3), Чукотке (43,9 тыс.)отметили в агентстве
Там также уточнили, что в целом по стране этот показатель в июле 2026 года составил 25 834 рубля.