Средняя пенсия свыше 35 тысяч среди неработающих отмечена в семи регионах РФ

В семи регионах РФ средние выплаты неработающим пенсионерам превысили 35 тысяч Средняя пенсия свыше 35 тысяч среди неработающих отмечена в семи регионах РФ

Москва7 авг Вести.Средний размер пенсий неработающих граждан превысил 35 тысяч рублей в семи регионах страны, сообщил ТАСС со ссылкой на статистику Соцфонда РФ.

… средняя пенсия среди неработающих свыше 35 тыс. рублей в июле 2026 года зафиксирована в Ненецком АО (40 тыс.), Мурманской области (35,6 тыс.), Ханты-Мансийском АО (38,4 тыс.), Ямало-Ненецком АО (38 тыс.), Камчатском крае (39,3 тыс.), Магаданской области (39,3), Чукотке (43,9 тыс.) отметили в агентстве

Там также уточнили, что в целом по стране этот показатель в июле 2026 года составил 25 834 рубля.