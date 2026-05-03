Москва3 маяВести.В 13 регионах России средняя пенсия неработающих граждан составляет более 30 тысяч рублей, выяснило ТАСС, проанализировав данные статистики.
Средний размер пенсии более 30 тысяч рублей среди неработающих в марте этого года отмечен в 13 субъектах страны, согласно данным Соцфондаотмечается в сообщении
Как следует из данных, на первом месте - Камчатский край (39,3 тысячи рублей), на втором - Ненецкий АО (39,8 тыс.), на третьем - Чукотский АО (43,7 тыс.).
В средний по стране у неработающих пенсия составила в марте 25 647 руб.