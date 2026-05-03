Соцфонд: в 13 регионах РФ неработающие пенсионеры получают свыше 30 тысяч рублей

В 13 регионах РФ неработающие пенсионеры получают более 30 тысяч рублей Соцфонд: в 13 регионах РФ неработающие пенсионеры получают свыше 30 тысяч рублей

Москва3 мая Вести.В 13 регионах России средняя пенсия неработающих граждан составляет более 30 тысяч рублей, выяснило ТАСС, проанализировав данные статистики.

Средний размер пенсии более 30 тысяч рублей среди неработающих в марте этого года отмечен в 13 субъектах страны, согласно данным Соцфонда отмечается в сообщении

Как следует из данных, на первом месте - Камчатский край (39,3 тысячи рублей), на втором - Ненецкий АО (39,8 тыс.), на третьем - Чукотский АО (43,7 тыс.).

В средний по стране у неработающих пенсия составила в марте 25 647 руб.